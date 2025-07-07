news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 июля 2025 15:57

Россия потребовала объяснений от Швеции после инцидента с торгпредством

Читайте нас в
Телеграм

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в Министерство иностранных дел России в понедельник. Его визит связан с инцидентом у здания российского торгового представительства в Швеции, сообщили журналисты РИА Новости.

По информации корреспондента, автомобиль шведского дипломата подъехал к зданию МИД РФ в Москве утром.

Напомним, что торговое представительство России в Швеции снова подверглось атаке — на его территорию с беспилотника была сброшена краска. Как ранее сообщили в российском посольстве в Стокгольме, подобные провокации происходят уже на протяжении более года.

#швеция #Россия #мид рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

6 июля 2025