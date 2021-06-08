Россия построит первый полноценный «невидимый» корабль

Проект 20386 «Меркурий» станет первым российским стелс-кораблем, сообщает РИА Новости с ссылкой на два своих источника. Стелс-концепция — это технологии для снижения заметности военных машин.

Производители российских кораблей использовали отдельные ее элементы. Например, радиопоглощающее покрытие. Однако полноценный незаметный корабль еще не создавался.

По словам одного из собеседников РИА Новости, «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, полностью покрытый радиопоглощающим материалом для маскировки. Кроме покрытия в рамках концепции стелс-корабля надстройки будут иметь особую форму, чтобы максимально сократить выступающие части и щели. Корпус уже достроен, сейчас создаются надстройки.

Второй источник добавил, что планируется также провести испытания, чтобы проверить «невидимость» корабля.

20386 «Меркурий» — это новая модель, созданная на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и базирование беспилотников. Назначение корветов — оборона и боевые действия против морского противника вблизи и издалека, защита морских коммуникаций и объектов и артиллерийская поддержка высадки десанта.

Проект был открыт в 2016 году. Корабль запланировано передать флоту в 2022 году.

Ранее в ходе серии майских оборонных встреч в Сочи, глава государства Владимир Путин отметил растущую динамику поступления в войска новейших образцов вооружения и техники, а также серьезное укрепление и расширение боевых возможностей Военно-морского флота.

Президент РФ поставил перед Минобороны и предприятиями ОПК задачу завершить строительство и модернизировать 20 кораблей дальней морской зоны и более 140 воздушных судов в срок.