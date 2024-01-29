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Россия установила рекорд по поставкам гороха за рубеж – 2,9 млн тонн
За 2023 год Россия экспортировала 2,9 млн тонн гороха. В сравнении с предыдущим годом показатель вырос в 2,6 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
По данным центра, такой объем поставок гороха за рубеж является рекордом. Рост обеспечен за счет экспорта на китайский рынок, который был запущен с конца 2022 года. В течение года в КНР было доставлено свыше 1 млн тонн продукции.
Помимо Китая, лидерами по импорту российского гороха стали Испания и Турция.
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