Россия показала модель нового высокоскоростного поезда на «Иннопроме» в Саудовской Аравии

На выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» Россия представила модель нового высокоскоростного поезда. Об этом сообщает «РИА Новости».

Экспонат размещен на стенде «Made in Russia» и встречает гостей выставки. По информации организаторов, пассажировместимость поезда составит 460 человек.

Строительством занимается завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Ранее глава Росжелдора Александр Сахаров сообщил, что первые составы планируют испытать осенью 2027 года на тестовом участке высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Твери.

Вице-премьер Виталий Савельев в июле на совещании у Президента Владимира Путина сообщил, что до 2030 года планируется поставка 43 высокоскоростных поездов.

Высокоскоростной поезд предназначен для специализированных электрифицированных двухпутных линий, по которым составы смогут развивать скорость от 200 до 400 километров в час. На данный момент в России таких линий нет. Пилотным проектом станет высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, запуск которой намечен на 2028 год. По прогнозам, время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут.