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Политика 9 октября 2026 11:16

Россия поддержала инициативу объявить 2028 год в СНГ Годом социального развития

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Россия поддерживает предложение Таджикистана и Туркменистана объявить 2028 год в СНГ Годом социального развития, а 2029-й – Годом транспорта. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в узком составе, сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что в СНГ сложилась практика проведения тематических годов, в рамках которых страны реализуют масштабные совместные проекты и мероприятия в гуманитарной и общественной сферах. Он подчеркнул, что Россия приветствует инициативу Таджикистана и Туркменистана.

По словам российского лидера, тематические годы позволят привлечь к совместной работе федеральные и региональные органы власти, представителей бизнеса, общественности и средств массовой информации. Это поможет показать гражданам стран СНГ преимущества сотрудничества в области социального развития и транспорта.

#страны СНГ #Владимир Путин
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