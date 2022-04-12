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Спорт
12 апреля 2022  12:32
Артур Халилуллов

Россия подала новые иски против ФИФА и УЕФА

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Российский футбольный союз (РФС) подаст новые иски против ФИФА и УЕФА, сообщает «Чемпионат».

«Речь идет о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключёнными ранее контрактами», — цитирует издание свои источники.

Ранее ФИФА отстранила сборную Россию по футболу от стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Также российские клубы не смогли выступить в матчах еврокубков.

#футбол #РФС #санкции Запада
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