Россия почти в два раза снизила импорт одежды из Турции

С начала года Россия почти в два раза снизила объемы импорта одежды из Турции, до 253 млн долларов. Об этом после изучения информации статистического ведомства сообщило РИА Новости.

По итогам анализа данных, больше всего изменились показатели по верхней одежде и трикотажным изделиям. К примеру, закупки мужской верхней одежды уменьшились в 12 раз, или на 231 тыс. долларов, а женской — в пять раз, или на 147,7 тыс.

По трикотажным изделиям объемы импорта снизились в восемь раз, до 7,6 тыс. долларов. Подобная ситуация отмечается и по другим категориям изделий.

В агентстве отметили, что доля России в экспорте одежды из Турции достигает 2%. Это 12-е место среди крупнейших покупателей. Примерно такие же объемы приходятся на Данию, Казахстан и Саудовскую Аравию. Больше всего одежды из Турции экспортируется в Германию, Нидерланды и Испанию — 16%, 12,3% и 11% соответственно.