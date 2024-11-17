news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 17 ноября 2024 12:56

Россия почти в два раза снизила импорт одежды из Турции

Скопировать ссылку

С начала года Россия почти в два раза снизила объемы импорта одежды из Турции, до 253 млн долларов. Об этом после изучения информации статистического ведомства сообщило РИА Новости.

По итогам анализа данных, больше всего изменились показатели по верхней одежде и трикотажным изделиям. К примеру, закупки мужской верхней одежды уменьшились в 12 раз, или на 231 тыс. долларов, а женской — в пять раз, или на 147,7 тыс.

По трикотажным изделиям объемы импорта снизились в восемь раз, до 7,6 тыс. долларов. Подобная ситуация отмечается и по другим категориям изделий.

В агентстве отметили, что доля России в экспорте одежды из Турции достигает 2%. Это 12-е место среди крупнейших покупателей. Примерно такие же объемы приходятся на Данию, Казахстан и Саудовскую Аравию. Больше всего одежды из Турции экспортируется в Германию, Нидерланды и Испанию — 16%, 12,3% и 11% соответственно.

#Турция #одежда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100