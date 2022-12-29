СМИ: Россия побеждает в радиоэлектронной войне с ВСУ и уничтожает украинские дроны

Россия одерживает победу в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника, считает журналист Габриэль Онрадат. Таким образом армии РФ удается «ослепить артиллерию» противника. Об этом автор статьи пишет в Asia Times.

По его словам, срок службы небольшого квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести. Получается, что российские методы радиоэлектронной борьбы свели на нет разведывательные преимущества ВСУ, которые помогали им наносить удары в начале конфликта.

«Украинские беспилотники падают с неба с угрожающей скоростью, что усложняет ВСУ управление артиллерийским огнем и лишает преимущества в точности», — пишет автор.

Онрадат считает, что бой вслепую значительно усугубит проблемы с боеприпасами и подорвет стратегическое терпение США и НАТО к военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что российские специалисты создали радар, который способен обнаруживать сверхмалые дроны и назвали эти малогабаритные переносные радиолокационные станции «Репейник». Даже ночью при любых погодных условиях они максимально точно определяют координаты беспилотников и остаются навидимы для противника.