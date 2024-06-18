Россия по итогам 6 дней Игр БРИКС завоевала 122 золотые медали

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам 6 дней Игр БРИКС Россия завоевала 122 золотые медали, 80 серебряных и 50 бронзовых. Результаты модельного зачеты можно посмотреть в официальном приложении спортивного мероприятия.

В частности сегодня, сборная России показала отличные результаты по баскетбольному двоеборью среди мужчин (44 очка), прыжкам в воду (465 итоговых очков).

Также по вольной борьбе среди женщин в весовой категории 65 кг россиянка Валерия Дондупова получила рекордные 15 очков, по вольной борьбе среди мужчин в весе 125 кг победу одержал Шамиль Мусаев (11 очков). Светлана Липатова получила 12 очков в вольной борьбе среди женщин в весе 68 кг, а Елизавета Смирнова – 4 очка в вольной борьбе в весе 50 кг. В том же «борцовом» состязании, но в весе 57 кг 10 очков получила Марина Симонян.

Помимо этого, Екатерина Лагно и Валентина Гунина показали прекрасные результаты по быстрым шахматам среди женщин (7,5 и 6,5 очков соответственно).

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.