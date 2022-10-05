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Ру Тат
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Общество
5 октября 2022  10:34

Россия планирует возобновить прямые перелеты во Вьетнам, Таиланд и Индонезию

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Россия ведет переговоры о возобновлении прямого авиасообщения со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это в том числе Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Индонезия, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева.

«В настоящее время идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд», — перечислил собеседник издания.

Он отметил, что скорейшему решению вопроса мешают антироссийские санкции Запада, введенные в ответ на спецоперацию на Украине. О ее начале в феврале объявил Президент России Владимир Путин.

«Тем не менее рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами», — подчеркнул представитель МИД.

#туристы #авиасообщение
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