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Россия планирует ограничить ввоз пшеницы, картофеля и свеклы из недружественных стран
С 1 октября до 31 декабря Россия может ограничить ввоз семян некоторых сельхозкультур из недружественных стран. Перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Под ограничения могут попасть пшеница, рожь, ячмень, картофель, подсолнечник, сахарная свекла, соевые бобы, рапс, меслин.
«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. <...> Семена сельскохозяйственных культур», — отмечается в постановлении Кабмина России.
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