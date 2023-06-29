Россия планирует ограничить ввоз пшеницы, картофеля и свеклы из недружественных стран

С 1 октября до 31 декабря Россия может ограничить ввоз семян некоторых сельхозкультур из недружественных стран. Перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под ограничения могут попасть пшеница, рожь, ячмень, картофель, подсолнечник, сахарная свекла, соевые бобы, рапс, меслин.

«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. <...> Семена сельскохозяйственных культур», — отмечается в постановлении Кабмина России.