Россия первой подала заявку на проведение в Москве всемирной выставки «ЭКСПО-2030»

Международное бюро выставок получило подписанную Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявку на проведение в Москве всемирной выставки «ЭКСПО-2030». Заявка стала первой, все остальные страны смогут предложить свою кандидатуру до конца октября.

«Пока заявка Москвы единственная, и с ее получением МБВ запустило обратный отсчет: у остальных стран есть полгода (до 29 октября 2021 года)», — говорится на сайте Минпромторга РФ.

Для мероприятия была выбрана тема «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». В случае победы российской стороны выставка пройдет в период с 27 апреля по 27 октября.

В международном бюро отметили, что Россия является «активным и деятельным государством — участником МБВ». Ее участие было не раз отмечено наградами, включая на всемирной выставке «Экспо-2010» (Шанхай) и «Экспо-2015» (Милан).

Всемирные универсальные выставки — самые масштабные мировые площадки для представления новейших достижений, мероприятия проводятся с 1851 года.