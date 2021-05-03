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Ру Тат
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3 мая 2021  01:34

Россия первой подала заявку на проведение в Москве всемирной выставки «ЭКСПО-2030»

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Международное бюро выставок получило подписанную Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявку на проведение в Москве всемирной выставки «ЭКСПО-2030». Заявка стала первой, все остальные страны смогут предложить свою кандидатуру до конца октября.

«Пока заявка Москвы единственная, и с ее получением МБВ запустило обратный отсчет: у остальных стран есть полгода (до 29 октября 2021 года)», — говорится на сайте Минпромторга РФ. 

Для мероприятия была выбрана тема «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». В случае победы российской стороны выставка пройдет в период с 27 апреля по 27 октября. 

В международном бюро отметили, что Россия является «активным и деятельным государством — участником МБВ». Ее участие было не раз отмечено наградами, включая на всемирной выставке «Экспо-2010» (Шанхай) и «Экспо-2015» (Милан). 

Всемирные универсальные выставки — самые масштабные мировые площадки для представления новейших достижений, мероприятия проводятся с 1851 года.

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