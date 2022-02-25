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Политика
25 февраля 2022  20:26

Россия передала в МИД Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе

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Французскому Министерству иностранных дел передали фотоматериалы, доказывающие факт нарушения прав человека и военных преступлений Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Посольства РФ во Франции. 

«Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины», — заявили в дипмиссии. 

Отмечается, что материалы также отправили в правозащитные организации и крупные СМИ.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что у него есть доказательства того, что к военным преступлениям 2014 года в Донбассе причастны некоторые из бывших и нынешних должностных лиц в украинском правительстве. 

 

 

#конфликт в донбассе #Украина #Франция
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