Россия передала в МИД Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе

Французскому Министерству иностранных дел передали фотоматериалы, доказывающие факт нарушения прав человека и военных преступлений Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Посольства РФ во Франции.

«Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины», — заявили в дипмиссии.

Отмечается, что материалы также отправили в правозащитные организации и крупные СМИ.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что у него есть доказательства того, что к военным преступлениям 2014 года в Донбассе причастны некоторые из бывших и нынешних должностных лиц в украинском правительстве.