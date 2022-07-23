Россия передала в ЛНР, ДНР и на Украину 46,5 тыс. тонн гумпомощи

С 2 марта Россия поставила в Донецкую и Луганскую народные республики и на Украину 46,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«В республики Донбасса и на Украину с 2 марта доставлено 46 533 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 344 акции», — сказал Мизинцев.

По его словам, за минувшие сутки было организовано пять акций по раздаче гумпомощи населению — в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.