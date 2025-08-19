news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 19 августа 2025 15:35

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих

Читайте нас в
Телеграм

Россия передала Украине еще 1 тыс. тел погибших военнослужащих, сообщил помощник Президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский. Украинская сторона передала РФ 19 тел погибших российских военнослужащих.

«Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», – написал он в телеграм-канале.

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025