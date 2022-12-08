Россия отвергла резолюцию США о признании событий на Украине геноцидом

Россия отвергает обвинения США в геноциде на Украине. Документы, подобные соответствующей резолюции, — это откровенное извращение фактов, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — подчеркивается в сообщении, приведенном РИА Новости.

В дипмиссии в ответ обвинили США в штамповке антироссийских инициатив, сравнив Капитолий с конвейером.

Напомним, что резолюцию о признании геноцидом российских действий на Украине принял сенат США. В посольстве полагают, что Штаты ловко «жонглируют» отдельными фразами из документов ООН и подкрепляют свои заявления псевдоисторическими «фактами» от украинских националистов о «голодоморе».