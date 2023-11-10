Россия отправила в Бразилию нефти на рекордные 133 млн долларов

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207 тысяч тонн нефти на 133 млн долларов экспортировала Россия в Бразилию за октябрь 2023 года. Это рекордный объем «черного золота». На сегодняшний день РФ входит в тройку крупнейших поставщиков данного ресурса для Бразилии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статистическую службу латиноамериканской страны.

Ранее Бразилия два года не закупала нефть у РФ. Поставки возобновились в начале осени. Уточняется, что в октябре объем поставок увеличился в 2,5 раза. К слову, стоимость партии тоже подорожала в 2,8 раза.

Отметим, что октябрьская поставка нефти по своему объему и стоимости считается крупнейшей с 1997 года — более ранней статистики в открытом доступе нет.