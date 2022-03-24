Россия откроет гумкоридор для выхода иностранных судов из портов Украины

С пятницы Россия откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из портов Украины в открытое море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

Генерал-полковник напомнил, что остаются заблокированными 67 судов из 15 стран, которые не могут выйти в открытое море из-за высокой минной опасности, возникшей по вине Киева, и угрозы обстрела со стороны ВСУ.

«Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается», — подчеркнул Мизинцев.

Гумкоридор будет представлять собой безопасную полосу протяженностью 80 морских миль в юго-западном направлении и шириной 3 мили. Мизинцев доложил, что время действия коридора — каждый день с 8 утра до 7 часов вечера московскому времени.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.