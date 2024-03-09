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Политика 9 марта 2024 22:23

Россия откроет генконсульство на Мальдивах

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В столице Мальдив, в Мали, появится российское генеральное консульство. Распоряжение о его создании, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)», — написано в документе.

Министерству иностранных дел предстоит определить количество сотрудников дипломатической миссии и установить ее расписание.

#мальдивы #генконсульство
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