news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 26 июля 2023 18:14

Россия отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Россия отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке
Фото: пресс-служба ООН

В знак протеста против того, что Великобритания отстранила приглашенного Россией докладчика, заштатного епископа Макаровского Гедеона, от заседания Совбеза ООН по ситуации с Украинской православной церковью, РФ отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности по зерновой сделке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — цитирует слова дипломата ТАСС.

Сегодня Совбез ООН проводит сразу два заседания по Украине. Первое организовано по запросу России в связи с положением Украинской православной церкви. Позднее состоится заседание по зерновой сделке, созванное по инициативе Киева.

#политика #Совбез ООН
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное