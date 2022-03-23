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Спорт
23 марта 2022  19:02
Артур Халилуллов

Россия отказалась участвовать в соревнованиях под эгидой FINA в 2022 году

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Российские и белорусские спортсмены не будут допущены на чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом официально объявила Международная федерация плавания (FINA), сообщает РИА Новости.

Сообщается, что российская сторона в лице Всероссийской федерации плавания (ВФП) заявила FINA о снятии всех российских спортсменов с соревнований под эгидой FINA до конца текущего года.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

#FINA #водные виды спорта #санкции Запада
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