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Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключенными
Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Сообщается, что Соединенные Штаты Америки провели продолжительные переговоры для того, чтобы добиться освобождения Гершковича и Уилана. При этом американское издание не указывает, на кого были обменяны Гершкович и Уилан.
19 июля журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Суд установил, что журналист по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Пол Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, также был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже.
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