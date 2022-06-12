«Россия - особенная страна»: Фазлеева поздравила татарстанцев с Днем России

Сегодня на набережной у Центра семьи «Казан» сотни жителей и гостей Татарстана собрались на праздничном концерте в честь Дня России. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поблагодарила и поздравила трудовые коллективы республики.

«Россия — особенная страна, самая яркая, сильная и неповторимая. Даже в трудные времена жители Республики Татарстан и России в целом всегда проявляли мужество, терпение, стойкость. В этот день мне хочется поздравить все трудовые коллективы Татарстана, сказать им огромные слова благодарности за самоотверженную работу», — отметила Фазлеева.

Заместитель премьер-министра Татарстана также вручила паспорта юным казанцам, которые отличились достижениями в учебе и общественной деятельности.

После торжественного вручения горожане смогли насладиться выступлениями творческих коллективов и народных артистов Казани. Гостья республики Анна Гергедава отметила, что в Татарстане очень много талантливых певцов.

«Мы приехали из Самары всего на пару дней и заметили весомое отличие концертной программы от праздников в других регионах России. Здесь, в Казани, огромное количество народных артистов — это очень необычно и здорово», — поделилась собеседница «Татар-информа».

На сцене выступили народная артистка Татарстана Гузель Уразова, звезда российской эстрады Сергей Скачков и группа «Земляне», группа Pizza. Однако некоторые татарстанцы с нетерпением ждут 14 июня, когда здесь же состоится бесплатный сольный концерт Олега Газманова и исполнителя татарской эстрады Марата Яруллина.

«Нас порадовала организация концерта, она как обычно на уровне. Очень ждали этот день и теперь мы наконец-то здесь. Осталось дождаться Газманова», — поделились жители Казани Нашат и Минзиля Вахитовы.

Помимо концерта на площадке также работают развлекательные зоны. Каждому желающему могут нанести аквагрим: нарисовать флаги России и Республики Татарстан. Совсем юные же гости праздника могут поучаствовать в росписи гигантского полотна с элементами татарского орнамента или поиграть на огромной напольной карте с проложенными маршрутами по историческим местам Казани.

Напомним, что День России завершится в 22.00 праздничным салютом. Его можно будет увидеть с набережной у Центра семьи «Казан» и с площади у Дворца земледельцев.