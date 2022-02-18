После поражения «Зенита» Россия опустилась на 10-е место в рейтинге УЕФА: и это не предел

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив девятую строчку Шотландии.

Произошло это после того, как санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил на своем поле испанскому «Бетису» (2:3). В свою очередь, шотландский «Рейнджерс» на той же стадии турнира обыграл в гостях дортмундскую «Боррусию» (4:2).

В результате этого, в активе Шотландии стало 34,500 баллов, чего хватило для того, чтобы обогнать Россию, у которой все также осталось 34,282 очка.

При этом в следующем сезоне произойдет еще большее падение нашей лиги после того, как из рейтинга УЕФА будет вычтен наш самый успешный сезон 2017/18. В таком случае уже в следующем сезоне Россию смогут обойти по меньшей мере еще 4 страны: Сербия, Украина, Бельгия и Швейцария.

Напомним, нахождения в рейтинге УЕФА напрямую зависит на количество представителей страны в еврокубках.