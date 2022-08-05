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Ру Тат
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Политика
5 августа 2022  21:29

Россия опровергла заявление о повышенной боеготовности ядерных сил

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Ядерные силы России не приведены в режим повышенной боеготовности, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявили представители российской делегации на обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) в Нью-Йорке.

«Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины», – приводит «Коммерсантъ» слова главы российской делегации Андрея Белоусова. Опровергнув перевод ядерных сил РФ в режим повышенной боеготовности, он подчеркнул, что применение ядерного оружия на Украине невозможно в рамках ядерной доктрины России.

 

Напомним, 27 февраля сообщалось, что почти сразу после начала военной спецоперации на Украине, Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Этот указ стал ответом на агрессивные высказывания стран НАТО в отношении России.

 

#ядерное оружие #спецоперация на Украине
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