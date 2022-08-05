Россия опровергла заявление о повышенной боеготовности ядерных сил

Ядерные силы России не приведены в режим повышенной боеготовности, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявили представители российской делегации на обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) в Нью-Йорке.

«Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины», – приводит «Коммерсантъ» слова главы российской делегации Андрея Белоусова. Опровергнув перевод ядерных сил РФ в режим повышенной боеготовности, он подчеркнул, что применение ядерного оружия на Украине невозможно в рамках ядерной доктрины России.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что почти сразу после начала военной спецоперации на Украине, Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Этот указ стал ответом на агрессивные высказывания стран НАТО в отношении России.