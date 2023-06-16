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Россия около 90% расчетов со странами ЕАЭС проводит в рублях
Около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза Россия проводит в рублях. Об этом на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.
«Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях», – сказал российский лидер.
По его словам, наша страна активно развивает торговлю в национальных валютах и с другими государствами. Путин отметил, что в приоритете соседние страны, а также страны БРИКС и ШОС.
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