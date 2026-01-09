Россия оказалась на четвертом месте по объемам поставок газа в ЕС в 2025 году

В 2025 году Россия оказалась на четвертом месте по объемам поставок газа в страны Европейского союза. Об этом со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel сообщает ТАСС.

Суммарные поставки российского газа в ЕС в прошлом году составили около 38 млрд куб. м. При этом больше газа в ЕС поставили Норвегия – 97,1 млрд куб. м, США – 82,9 млрд куб. м, и Алжир – 38,6 млрд куб. м.

В целом страны Евросоюза в 2025 году импортировали 313,6 млрд куб. м газа, что на 5,3% больше по сравнению с 2024 годом.