Россия ограничит ввоз овощей и фруктов от пяти экспортеров из Узбекистана

Россия с 23 июля введет ограничения на ввоз подкарантинной растительной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что решение принято в отношении компаний, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.

По данным Россельхознадзора, эти экспортеры поставляют в Россию преимущественно капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты.

В ведомстве также сообщили, что с начала 2026 года в поставках из Узбекистана выявили 132 случая обнаружения карантинных объектов.

Среди них – вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

Как отметили в Россельхознадзоре, причиной введения ограничений стали недостаточно эффективные меры, принимаемые узбекской стороной для обеспечения фитосанитарной безопасности поставок, а также систематические нарушения фитосанитарных требований.