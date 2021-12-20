Россия ограничила ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

В России введены ограничения на ввоз перца, гранатов и винограда из Турции. Первые два начали действовать в середине ноября, последнее — с 10 декабря. С 2 декабря также приостановлен ввоз иранского перца, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С конца октября специалисты ведомства выявили шесть видов сельхозпродукции, привезенной из Турции и Ирана, в которых обнаружено остаточное количество 12 пестицидов, причем 10 из них запрещены для использования в России.

«Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 — ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 — ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 — ввоз винограда турецкого происхождения», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за этот период в Россию не допустили ввоз 60 тыс. тонн винограда из Турции, а также примерно 10 тыс. тонн гранатов.

В сообщении добавляется, что в октябре также был запрещен ввоз четырех видов продукции из Китая. Причина запрета — выявление в составе «генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%».