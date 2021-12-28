Россия обыграла Швейцарию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сегодня ночью сборная России одержала первую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне, обыграв национальную команду Швейцарии со счетом 4:2 в матче группового этапа.

Уже в первом периоде команда Сергея Зубова обеспечила себе победу, забросив три шайбы в ворота швейцарцев. Голами отличились Юров, Злодеев и Тютнев. В концовке первой трети игры швейцарцы одну шайбу отквитали усилиями Бьяски.

Во втором периоде команды шайб не забросили, а на второй минуте заключительной 20-минутки Мичков вновь увеличил отрыв россиян до трех шайб. Швейцарцы в оставшееся время смогли ответить лишь заброшенной шайбой Ритцманна за минуту и 15 секунд до конца игры – 4:2.

Следующий матч молодежная сборная России проведет 30 декабря против национальной команды Словакии. Начало игры в 00:30 по московскому времени.

Россия - Швейцария - 4:2 (3:1; 0:0; 1:1)

1:0 Юров (Чибриков) 7:21

2:0 Злодеев (Дидковский) 15:42

3:0 Тютнев (Савиков, Грудинин) 17:39

3:1 Бьяска (Зидлер, Фарни) 18:56

4:1 Мичков (Демидов, Хуснутдинов) 51:57

4:2 Ритцманн (Алленшпах, Штройле) 58:45



Сборная России: Гуськов (Аскаров); Мухамадуллин - Смирнов, Демидов - Хуснутдинов (К) - Мичков; Кирсанов (А) - Новиков, Свечков - Танков - Чибриков; Грудинин - Савиков, Тютнев - Пономарев - Юров; Стеклов, Злодеев - Зинченко - Дидковский, Гуслистов.



Вратари: Гуськов - Паше

Броски в створ: 32-15

Штраф: 2-2