Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
Сборная России обыграла (3:1) Данию в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине и вышла в полуфинальную стадию хоккейного турнира. Таким образом, команда Жамнова обеспечила себе, как минимум, матч за бронзовые медали Игр.
В первом периоде россияне обрушили шквал атак на ворота сборной Дании. На 13-й минуте Шипачев завершил круговерть у чужих ворот точным броском с острого угла. В этом эпизоде вратарь датчан даже не видел момент броска — слишком быстро ходила шайба с одного на другой фланг.
Во втором периоде россияне немного успокоили темп игры и уже на 23-й минуте пропустили в меньшинстве. В сутолоке у ворот Федотова быстрее всех сориентировался Нильсен — 1:1. Казалось, что у датчан появляются шансы, но мощнейший щелчок Нестерова от синей линии вновь вывел Россию вперед на минуте — 2:1.
В заключительном периоде команды играли в вязкий хоккей. Скользкий счет держался почти до конца матча. Точку в игре поставил Войнов. Он броском от синей линии реализовал очередное большинство российской команды – 3:1.
В полуфинале Олимпиады Россия сыграет 18 февраля с победителем матча Канада — Швеция, который начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.
Олимпиада в Пекине. Хоккейный турнир
Россия – Дания – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 14 Шипачев (Гусев, Яковлев)
1:1 – 23 Нильсен (Бау Хансен, Лауридсен)
2:1 – 35 Нестеров (Гусев, Грицюк)
3:1 – 56 Войнов (Шипачев, Грицюк)