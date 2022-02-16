Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады

Сборная России обыграла (3:1) Данию в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине и вышла в полуфинальную стадию хоккейного турнира. Таким образом, команда Жамнова обеспечила себе, как минимум, матч за бронзовые медали Игр.

В первом периоде россияне обрушили шквал атак на ворота сборной Дании. На 13-й минуте Шипачев завершил круговерть у чужих ворот точным броском с острого угла. В этом эпизоде вратарь датчан даже не видел момент броска — слишком быстро ходила шайба с одного на другой фланг.

Во втором периоде россияне немного успокоили темп игры и уже на 23-й минуте пропустили в меньшинстве. В сутолоке у ворот Федотова быстрее всех сориентировался Нильсен — 1:1. Казалось, что у датчан появляются шансы, но мощнейший щелчок Нестерова от синей линии вновь вывел Россию вперед на минуте — 2:1.

В заключительном периоде команды играли в вязкий хоккей. Скользкий счет держался почти до конца матча. Точку в игре поставил Войнов. Он броском от синей линии реализовал очередное большинство российской команды – 3:1.

В полуфинале Олимпиады Россия сыграет 18 февраля с победителем матча Канада — Швеция, который начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

Олимпиада в Пекине. Хоккейный турнир

Россия – Дания – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 14 Шипачев (Гусев, Яковлев)

1:1 – 23 Нильсен (Бау Хансен, Лауридсен)

2:1 – 35 Нестеров (Гусев, Грицюк)

3:1 – 56 Войнов (Шипачев, Грицюк)