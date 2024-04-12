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Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве
Россия в ответ на действия властей Словении объявила persona non grata одного сотрудника словенского посольства в Москве. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника Посольства Словении в Москве», – сказано в заявлении.
Отмечается, что в МИД РФ была вызвана посол Словении в нашей стране Дарья Бавдаж-Курет, ей выразили «решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства РФ в республике. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это очередным откровенно недружественным шагом в контексте общего курса Любляны на разрушение связей между двумя странами.
«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», – подчеркнул в МИД.
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