Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве

Россия в ответ на действия властей Словении объявила persona non grata одного сотрудника словенского посольства в Москве. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника Посольства Словении в Москве», – сказано в заявлении.

Отмечается, что в МИД РФ была вызвана посол Словении в нашей стране Дарья Бавдаж-Курет, ей выразили «решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства РФ в республике. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это очередным откровенно недружественным шагом в контексте общего курса Любляны на разрушение связей между двумя странами.

«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», – подчеркнул в МИД.