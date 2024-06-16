Россия впервые за два года поставила Европе газа больше, чем США, пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре 2022-го Штаты обогнали Россию по объемам газовых поставок в Европу и стали главными «газовыми экспортерами». С 2023 года Америка поставляла в общей сложности 20% от всего экспортируемого в Европу газа. Но в мае РФ опередила США. Согласно проанализированным данным, наша страна поставила Европе 15% от общего объема газового экспорта, а доля Соединенных Штатов за тот же период составила всего 14%. К слову, это минимальные значения для Америки с августа 2022 года.

Зарубежные аналитики поражаются: доля российского газа на европейском рынке увеличивается вопреки всем усилиям других стран уменьшить импорт из России. Они предположили, что на газовые потоки в мае могли повлиять перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе, а также увеличенные поставки российского газа через Турцию в связи с плановым техобслуживанием трубопровода в июне.

При этом подчеркивается, что ЕС продолжает расширять поставки через Азербайджан по Южному газотранспортному коридору. Но тут есть нюанс: российских газовый экспорт в Европу составлял 14 млрд кубометров и заменить такой объем пока проблематично.