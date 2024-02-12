Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам запасов валют

РФ попала на 6 место в списке стран по объему валютных резервов. По итогам 2023 года запасы валют страны оценили в 442 млрд долларов. К слову, это больше чем в Саудовской Аравии (439 млрд долл.), пишет газета «Известия».

По словам аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, РФ пополняет валютные запасы за счет юаней. Доцент Финансового университета при Правительстве России Антон Поляков добавил, что размер резерва зависит от доходов с нефти, газа, курсовых переоценок валют и золота.

Отметим, что Саудовскую Аравию РФ обогнала из-за того, что в первой стране изменили подход к размещению валютных запасов. Теперь валюту там больше направляют в национальные фонды развития, рассказала эксперт Института энергетики и финансов Анна Танасова.

При этом Трифонов добавил, что российская позиция в этом топе будет улучшаться, если нефть вырастет в цене. Этот фактор приведет к росту доходов РФ от продажи нефти и газа, и покупок валюты по бюджетному правилу. Но если в ближайший год возрастут риски прихода рецессии в глобальную экономику, то придется тратить деньги из резервов, предполагают в «Финаме».

Напомним, резервы золота и валют – это некий буфер устойчивости финансовой системы. Как объяснила Танасова, один из критериев их достаточности — соотношение с импортом страны за один месяц. По международным стандартам, данный уровень покрытия должен быть не меньше трех месяцев. У России же – больше восьми месяцев.

Пояков же сказал, что цель накопления таких резервов – создать для государства подушку безопасности. Она защитит экономику в случае негативных изменений. Например, когда была пандемия короновируса, Минфин и ЦБ компенсировали потери госбюджета благодаря резерву валют, имеющихся на балансе.