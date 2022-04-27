Россия обменяла американского студента на летчика Константина Ярошенко

Россия после долгих переговоров обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщили в МИД РФ.

В 2010 году россиянин был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за подготовку к ввозу крупной партии наркотиков. Отбывая наказание, он всячески отрицал вину и считал дело сфабрикованным. 27 апреля страны осуществили обмен летчика на гражданина США Тревора Рида, осужденного за драку с полицейскими в России в 2019 году.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», – подтвердили в министерстве.

Тревор Рид получил срок за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года.