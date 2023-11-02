Россия не станет оповещать генсека Совета Европы в случае введения военного положения

Президент России Владимир Путин подписал ФЗ о поправках в законы о чрезвычайном и военном положении. Теперь в случае их введения Москва не станет информировать генерального секретаря Совета Европы.

«В пункте 1 слова „и информированию генерального секретаря Совета Европы“ исключить», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, в законах сохранится только норма об оповещении генерального секретаря Организации объединенных наций.

Решение принято в связи с прекращением членства России в Совете Европы.