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Руc Тат
Политика 2 ноября 2023 15:39

Россия не станет оповещать генсека Совета Европы в случае введения военного положения

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Президент России Владимир Путин подписал ФЗ о поправках в законы о чрезвычайном и военном положении. Теперь в случае их введения Москва не станет информировать генерального секретаря Совета Европы.

«В пункте 1 слова „и информированию генерального секретаря Совета Европы“ исключить», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, в законах сохранится только норма об оповещении генерального секретаря Организации объединенных наций.

Решение принято в связи с прекращением членства России в Совете Европы.

#Владимир Путин #закон #военное положение
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