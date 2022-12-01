Россия не пытается выиграть время для СВО, призывая к переговорам — МИД

Россия не просит о переговорах в попытках выиграть время для проведения спецоперации, стянуть дополнительные силы, подчеркнул на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва готова выслушать предложения, если вторая сторона будет заинтересована в переговорах.

«Это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — заметил глава российского МИД.