Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия не примет участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД страны Марию Захарову.

«По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — заявила Захарова.

Она добавила, что мероприятие в последние годы все больше превращается в «трансатлантический форум» и теряет свою инклюзивность и объективность.

Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин не планирует участвовать в конференции в этом году.