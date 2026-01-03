news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 января 2026 12:44

Россия не планирует официально закрывать авиасообщение с Венесуэлой

Читайте нас в
Телеграм

Минтранс России в данный момент не рассматривает возможность официального закрытия авиасообщения с Венесуэлой. Об этом заявил представитель ведомства Николай Шестаков, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил текущую ситуацию на рынке перевозок: российские авиакомпании прекратили полеты в эту страну еще в декабре 2025 года. Причиной такого решения стал исключительно коммерческий фактор – отсутствие значимого туристического потока.

Несмотря на приостановку рейсов отечественными перевозчиками, юридически авиасообщение между странами сохраняется. Шестаков уточнил, что со стороны Венесуэлы действующие разрешения на выполнение полетов по двум маршрутам имеет национальная авиакомпания Conviasa.

Таким образом, речь идет лишь об отсутствии рейсов российских компаний по экономическим причинам, а не об административном запрете на перелеты.

#авиасообщение #Венесуэла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

2 января 2026
Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

2 января 2026