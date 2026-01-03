Россия не планирует официально закрывать авиасообщение с Венесуэлой

Минтранс России в данный момент не рассматривает возможность официального закрытия авиасообщения с Венесуэлой. Об этом заявил представитель ведомства Николай Шестаков, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил текущую ситуацию на рынке перевозок: российские авиакомпании прекратили полеты в эту страну еще в декабре 2025 года. Причиной такого решения стал исключительно коммерческий фактор – отсутствие значимого туристического потока.

Несмотря на приостановку рейсов отечественными перевозчиками, юридически авиасообщение между странами сохраняется. Шестаков уточнил, что со стороны Венесуэлы действующие разрешения на выполнение полетов по двум маршрутам имеет национальная авиакомпания Conviasa.

Таким образом, речь идет лишь об отсутствии рейсов российских компаний по экономическим причинам, а не об административном запрете на перелеты.