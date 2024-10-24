Россия не изобретает аналога Swift - Путин

Россия не изобретает аналога Swift, но проблема расчетов существует. Об этом сказал Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в финальный день саммита БРИКС в Казани.

«Что касается Swift и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив. Вопрос тем не менее очень важный на сегодняшний день. Одна из ключевых проблем – проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют» – сказал российский лидер.

Он добавил, что Россия не изобретает какую-то отдельную общую систему, поскольку «того, что есть, в принципе достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне».