Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

Украина резко нарастила частоту и масштаб атак беспилотниками на Ленинградскую и другие области Северо-Запада России. При этом используется воздушное пространство стран Прибалтики. РФ выступила с предупреждением балтийским странам. Какие последствия у него могут быть – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Желтая карточка Прибалтике

Российский МИД предупредил страны Балтии о недопустимости предоставления дронам ВСУ своего неба. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом», – процитировал Захарову «Интерфакс».

Речь идет о появившейся в ряде СМИ информации о том, что страны Прибалтики открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников с целью атак по России.

Напомним, что в последнее время Ленинградская и другие области, расположенные на северо-западе европейской части страны, стали подвергаться массированным атакам украинских беспилотников. Удары наносятся почти ежедневно и отличаются большим количеством применяемых дронов.

Самая массированная атака беспилотников в Ленинградской области за все время произошла 23 марта – в регионе было сбито 235 дронов, согласно подсчетам ТАСС на основе данных правительства региона. Ленинградская область работает в режиме повышенной готовности и отражает «беспрецедентные атаки вражеских БПЛА». Правительство региона и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы для быстрой и эффективной ликвидации возможных ЧС в любом районе. В петербургском аэропорту Пулково регулярно вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Основными целями атак на протяжении всего периода остаются объекты энергетической и транспортной инфраструктуры: порт Усть-Луга (неоднократные повреждения и пожары), а также промышленные предприятия и нефтебазы в Киришах и других районах.

Так, с начала 2024 года порт Усть-Луга подвергался атакам беспилотников как минимум 8–10 раз (с учетом многодневных серий ударов). Наиболее интенсивный период пришелся на март этого года. Самая мощная атака произошла 25 марта, когда после налета в порту возник пожар, затронувший ряд объектов промышленной инфраструктуры. Благодаря работе ПВО и ремонтных служб порт Усть-Луга продолжает функционировать, однако атаки на него продолжаются.

Откуда «дровишки»?

По информации СМИ, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство и предоставили коридор для украинских беспилотников, следующих в сторону российских регионов. Есть и косвенное подтверждение этой информации – 31 марта один из украинских дронов взорвался в Эстонии, в непосредственной близости от жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа.

Жители северных районов Эстонии – Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа – с 25 марта регулярно получают СМС-сообщения об опасности из-за пролета украинских боевых дронов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Жители Нарвы публикуют в соцсетях кадры беспилотников и выражают обеспокоенность из-за регулярных пролетов.

Имеющиеся факты полностью подтверждают факты открытия воздушного пространства странами Прибалтики для атак украинских беспилотников по территории России.

Ранее, чтобы долететь из Черниговской области Украины на север России, украинским беспилотникам приходилось преодолевать расстояние около 850 километров. Кроме того, на их пути находилась российская эшелонированная система ПВО.

Альтернативный маршрут, который, по данным СМИ, открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Теперь дроны могут двигаться через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также над акваторией Балтийского моря. При этом число рубежей ПВО России на таком направлении значительно меньше, чем в предыдущем варианте, поскольку расстояние от границы, например, с Эстонией до объектов в Ленинградской области невелико. Так, расстояние по прямой от Санкт-Петербурга до ближайшей точки границы с Эстонией (район Ивангорода) составляет всего около 130–140 км. Это существенно усложняет работу ПВО по отражению атак.

«Это не мы»

Несмотря на имеющуюся фактуру, власти стран Прибалтики отрицают свое соучастие в атаках на Россию.

Так, 28 марта министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что информация о выдаче разрешения на использование воздушного пространства республики украинскими беспилотниками не соответствует действительности.

27 марта Министерство обороны Латвии заявило, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов украинских войск по территории России.

«Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию», – заявили в пресс-службе Минобороны Латвии, отвечая за всю Прибалтику.

Даже такой факт, как падение украинского беспилотника на территории Эстонии, власти этой страны объясняют тем, что он «заблудился». Так, советник по вопросам СМИ департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийза Тагель заявила, что дроны просто «сбились с курса».

«Мы должны подчеркнуть, что Эстония не открывала свое воздушное пространство никому с целью осуществления атак. И Украина не просила об этом», – заявила Лийза Тагель.

Мы видим совершенно неадекватную реакцию – отрицание очевидного.

Что может последовать после предупреждения

Этот «детский лепет» о непричастности не впечатлил МИД РФ, и ведомство сделало соответствующее спецпредупреждение Прибалтике.

Прибалтика известна своей зашкаливающей русофобией, которая резко усилилась после начала СВО на Украине. При этом прибалтийские страны демонстрируют потрясающую трусость – они всячески отрицают очевидные факты использования Украиной их воздушного пространства для ударов по России.

Как должна ответить Россия, если после предупреждения атаки с использованием воздушного пространства Прибалтики продолжатся? Есть пример на Ближнем Востоке: Иран отвечает на атаки американцев из стран Персидского залива ударами по этим странам.

С точки зрения логики конфликта страны, предоставляющие коридоры для дронов, могут рассматриваться как участники противостояния и, соответственно, как потенциальные цели.

«Россия не будет flexible (в переводе с английского – гибкой) по отношению к странам Евросоюза (ЕС), которые предоставят ВСУ свое воздушное пространство для ударов по ее территории», – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 3 апреля в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия-1».

Однако есть одно важное «но»: страны Прибалтики являются членами НАТО и защищены статьей 5 Североатлантического договора (1949), согласно которой вооруженное нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

Украина втягивает страны Прибалтики, являющиеся членами НАТО, в прямой конфликт с Россией. Это уже не косвенное противостояние, а риск прямого столкновения.

Нужна ли такая эскалация, фактически ведущая к масштабному конфликту с ядерными державами? Вопрос остается открытым. Пока остается надежда, что те же трусливые прибалты все же поймут, что в случае начала такого конфликта их просто уничтожат первыми. И осознание такого факта может заставить их одуматься от предоставления воздушного пространства киевскому режиму.