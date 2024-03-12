Россия нашла новый рынок сбыта нефти

Нефтяники РФ стали поставлять нефть в Венесуэлу. Отметим, что до апреля США смягчили санкции в отношении нефтяного сектора этой страны. Из-за опасений снова попасть под американские ограничения Венесуэла нарастила экспорт собственной нефти, который превысил 650 тыс. баррелей в сутки (б/с) в феврале. Как следствие, в Венесуэле решили закупиться нефтью из России для собственной переработки, пишет «Коммерсантъ».

Так, танкер Ligera, груженный почти 2 млн баррелей российской нефти Urals, готовится к отгрузке неподалеку от местного порта Хосе. Ligera получил нефть посредством STS-перевалки, то есть их перегрузили с танкеров Nautilus и Julia A, вышедших из Новороссийска и Усть-Луги. Владельцы грузов - «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Более того, в феврале Россия отправила в Венесуэлу 260 тыс. баррелей дизельного топлива от ТАИФа.

В Венесуэле преимущественно используют свою тяжелую нефть для переработки, смешивая ее с нафтой или газовым конденсатом, чтобы получить сырье. В 2022–2023 годах страна также покупала «черное золото» в Иране.

Однако после добровольного снижения экспорта со стороны России и Саудовской Аравии, цены на нефть начали расти (в какой-то момент они превысили планку в 100 долларов), а санкции смягчаться.

Российская нефтяная отрасль тоже находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов с февраля 2022 года. Как следствие, РФ перенаправила потоки нефти с Европы в Азию.