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Здоровье
26 января 2022  18:10

Россия нарастит производство тест-систем на коронавирусную инфекцию

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В России планируется увеличение производства экспресс-тестов на коронавирус. На эти цели в период с января по июнь будет выделено дополнительное финансирование, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании с членами Кабмина под председательством Президента РФ Владимира Путина она уточнила, что эта мера необходима для увеличения эффективности выявления коронавирусной инфекции.

«Поэтому мы увеличиваем производство тест-систем. Предполагается выделить из резервного фонда на экспресс-тест системы на январь-июнь 2022 года для закупки дополнительные средства», — подчеркнула она.

#коронавирус #тестирование #Татьяна Голикова
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