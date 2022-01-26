Россия нарастит производство тест-систем на коронавирусную инфекцию

В России планируется увеличение производства экспресс-тестов на коронавирус. На эти цели в период с января по июнь будет выделено дополнительное финансирование, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании с членами Кабмина под председательством Президента РФ Владимира Путина она уточнила, что эта мера необходима для увеличения эффективности выявления коронавирусной инфекции.

«Поэтому мы увеличиваем производство тест-систем. Предполагается выделить из резервного фонда на экспресс-тест системы на январь-июнь 2022 года для закупки дополнительные средства», — подчеркнула она.