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Экономика 8 сентября 2024 23:34

Россия нарастила в 1,5 раза поставки металлов в Бразилию

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В последний месяц лета Россия в 1,5 раза нарастила поставки металлов в Бразилию – главным образом за счет роста спроса на железо, сталь и никель. Об этом пишет РИА Новости.

Российская сторона в августе поставила металлов на 51,1 млн долларов (годом ранее было 35,1 млн). В результате Москва стала шестым основным поставщиком металлов в республику (была на 10-м месте).

В основном Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 млн долларов, по сравнению с августом 2023 года их импорт вырос в 1,5 раза. Ввоз никеля увеличился более чем в 6 раз, до 2,6 млн долларов, алюминия – почти в 50 раз, до 300 тыс. долларов.

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