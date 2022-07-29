Россия может направить почти 31 млрд долларов на ж/д-стройки в КНР, Монголии и Казахстане

К 2030 году Россия планирует направить 30,8 млрд долларов на масштабные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в Китае, Казахстане и Монголии. Об этом, ссылаясь на Минтранс, сообщают «Ведомости».

В проект включено возведение трех железнодорожных пунктов пропуска, 3 тыс. километров дорог на территории трех государств и 369 километров ж/д путей в России. «Ведомости» подсчитали, что в общей сложности это не менее семи крупных строек.

К примеру, в Забайкальском крае может появиться второй железнодорожный погранпереход в КНР, в Амурской области — возобновить работу переход Джалинда — Мохэ, закрытый в 00-х из-за низкого грузопотока.

Источник «Ведомостей» подчеркнул, что проект вписывается в стратегию развития России в новых геополитических условиях.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся торговли природным газом с недружественными странами. Согласно документу, оплата поставок с ними должна проводиться в рублях. Позже Москва подчеркнула, что при отказе ЕС от такой схемы Россия переориентирует поставки на другие страны.