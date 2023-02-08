Россия направит бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении в Турции

Бригада российских медиков отправилась в Турцию, где займется оказанием помощи пострадавшим во время землетрясения 6 февраля. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова сообщает РИА Новости.

По его словам, в команду вошли 11 врачей: травматологи, нейрохирурги, хирурги и детские хирурги, анестезиологи и другие специалисты ведущих центров российского Минздрава.

Напомним, что при сильном землетрясении, произошедшем на границе Турции и Сирии, погибли более 7 тыс. человек, количество раненых превышает 40 тыс. Президент России Владимир Путин предложил помощь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. В тот же день к устранению последствий землетрясения присоединилась бригада МЧС России.