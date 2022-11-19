Россия направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с российскими военнопленными

Россия направила ООН письмо, в котором говорится о свидетельствах жестокого обращения ВСУ с пленными российскими военнослужащими. Об этом заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», – говорится в публикации.

Полянский обещал, что Москва продолжит заострять внимание иностранных коллег на этих и других преступлениях киевского режима и в ходе заседаний Совбеза и Генассамблеи ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел украинскими солдатами безоружных российских военнопленных, видео которого широко разошлось в соцсетях, и провести тщательное расследование.