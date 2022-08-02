Россия направила генсеку ООН материалы об использовании ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза всемирной организации дополнительные материалы о минировании ВСУ запрещенными противопехотными минами «Лепесток» гражданских объектов в Донбассе.

«После того, как мы подняли этот сюжет в СБ 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что письмо будет распространено в качестве официального документа в Совете безопасности и Генассамблее ООН.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия, корпус которой изготовлен из полиэтилена защитного цвета, из-за чего ее крайне трудно заметить. В мае 2005 года Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.