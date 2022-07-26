Россия намерена упростить визовый режим с 18 странами

Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Это ряд государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Малайзия, Китай и Гонконг, уточнил в беседе с ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — заметил дипломат.

Кроме того, Россия расширит присутствие в Казахстане, Белоруссии, Мексике и Узбекистане — в этих странах появятся новые консульства. Волынкин уточнил, что дипмиссии откроются в тех регионах, которые стали чаще посещать российские туристы.