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Ру Тат
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Общество
26 июля 2022  06:44

Россия намерена упростить визовый режим с 18 странами

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Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Это ряд государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Малайзия, Китай и Гонконг, уточнил в беседе с ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — заметил дипломат.

Кроме того, Россия расширит присутствие в Казахстане, Белоруссии, Мексике и Узбекистане — в этих странах появятся новые консульства. Волынкин уточнил, что дипмиссии откроются в тех регионах, которые стали чаще посещать российские туристы.

#генконсульство #виза #мид рф
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