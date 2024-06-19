Россия намерена приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Совет Федерации и Государственная Дума подготовят решение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«<...> давайте дадим такое поручение комитету [СФ] отработать с коллегами из Государственной Думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и, соответственно, о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации», — сказала сегодня на заседании верхней палаты парламента ее спикер.

Таким образом Матвиенко отреагировала на выступление первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, который изложил соответствующую позицию.

«Предлагается <...> к 3 июля сего года <...> подготовить и вынести на рассмотрение проект решения Совета Федерации по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ. По согласованию с Государственной Думой аналогичное решение практически синхронно будет принято на пленарном заседании нижней палаты», — сообщил сенатор.

«Из форума для равноправного диалога ассамблея превратилась в политизированный инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса», — объяснил Джабаров это предложение, сославшись на отказы во въезде членам российской делегации, в том числе на случай с Румынией, имевший место на прошлой неделе.

«Не сомневаюсь, что Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ», — прокомментировал эти планы ТАСС председатель Комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее представитель МИД Румынии Раду Филип рассказал, что власти его страны не разрешат делегациям России и Беларуси принять участие в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте.